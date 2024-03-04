В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

Устанавливать конкретные правила осуществления соцдоплаты и порядок пересмотра ее размера будет Минтруд РФ Группа депутатов от ЛДПР предложила ввести механизм доплаты к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума в целом по стране за стаж от 30 лет.
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