Ленинградская горнолыжница Вероника Ахтанина завоевала серебро на IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх

С почетной наградой спортсменку поздравил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко Спортсменка-горнолыжница из Ленинградской области Вероника Ахтанина привезла серебряную медаль с Российско-Китайских молодежных зимних игр, рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти.
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