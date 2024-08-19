В ЯНАО рыбаки не справляются с планом по вылову

В Приуральском районе ЯНАО вылов рыбопромыслового предприятия составляет только около 50% от плана. Глава района Иван Сакал в соцсети сообщил, что впереди у рыбаков еще три месяца работы и есть вероятность, что показатель будет выполнен.
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