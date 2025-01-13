ВСУ атаковали Белгородскую область: 53 дрона и 43 боеприпаса за сутки

ВСУ совершили нападение на семь районов Белгородской области, используя 53 дрона и 43 боеприпаса. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трёх пострадавших мирных жителях и повреждениях инфраструктуры, включая частные дома, автомобили и предприятия.