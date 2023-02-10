Посол Шульгин: РФ готова рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом на своих условиях

Посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил о готовности Москвы рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом на своих условиях, передает РИА Новости.
Посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил о готовности Москвы рассмотреть новые форматы сотрудничества с Западом на своих условиях, передает РИА Новости.
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