В Иркутской области на видео попало, как фура снесла Honda Stream с людьми

В Иркутской области FAW влетел в Honda Stream. Об этом сообщает Госавтоинскпеция Иркутской области. По предварительной информации, 63-летний водитель Honda Stream при повороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с большегрузом FAW.
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