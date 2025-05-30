Капитализация Newmont соответствует нашей оценке

Капитализация Newmont соответствует нашей оценкеNewmont Corporation — американская горнодобывающая компания, которая за 24 года путем расширения деятельности, покупки активов и слияний выросла до положения крупнейшей в мире золотодобывающей компании с долей более 5% мировой добычи золота.
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