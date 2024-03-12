Как любвеобильный король и одно сражение предрешили участь Шотландии

Король Шотландии Яков IV вступил на престол в 1488 году после того, как восставшие лорды разбили войскаего отца в битве при Сочиберне, а самого короля, попытавшегося укрыться на близлежащей мельнице,убили вопреки протестам принца.
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