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Как любвеобильный король и одно сражение предрешили участь Шотландии

Как любвеобильный король и одно сражение предрешили участь Шотландии

Король Шотландии Яков IV вступил на престол в 1488 году после того, как восставшие лорды разбили войскаего отца в битве при Сочиберне, а самого короля, попытавшегося укрыться на близлежащей мельнице,убили вопреки протестам принца.

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