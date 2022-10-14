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Сталин не любил Литвинова, но уважал

Сталин не любил Литвинова, но уважал

Максим Литвинов (урожденный Меер-Генох Мойшевич Валлах) был из когорты старых партийцев. Он вступил в РСДРП аж в 1898 году, а в 1903 оказался в большевиках, хотя всецело симпатизировал меньшевикам, они казались ему более эффектными и уверенными.

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