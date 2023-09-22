Ирина Черных ООН под давлением США может предлагать чего угодно, расчитывая на дураков и слабаков. Только какое государство захочет показать себя одиотским перед своим народом и всем миром?

Ирина Черных Так президент России и не будет убивать этого кокаинщика, для этого есть другие люди.