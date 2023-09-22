В очередной раз в совете безопасности ООН схлестнулись в словесной дуэли официальный представитель РФ Василий Небензя и представитель США Линда Томас-Гринфилд.
«Россия давно не Ельцинская — наказы США мало кого волнуют», — Небензя ответил в ООН
Комментарии
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Ирина Черных
ООН под давлением США может предлагать чего угодно, расчитывая на дураков и слабаков. Только какое государство захочет показать себя одиотским перед своим народом и всем миром?
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29 мин.
Ирина Черных
Так президент России и не будет убивать этого кокаинщика, для этого есть другие люди.
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27 мин.
Ирина Черных
Если что, то Путин является избранным большинством голосов президентом России, которого и до настоящего времени поддерживает большинство населения страны.
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21 мин.
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