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Пятый канал

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Эпидемия без доказательств: почему западные СМИ заговорили о чуме в России

Эпидемия без доказательств: почему западные СМИ заговорили о чуме в России

России пришлось отражать полноценную информационную атаку из-за эпидемии, которой не было. Поводом стал инцидент в Иркутской области, где в местной больнице скончалась молодая девушка, у которой было что-то с легкими.

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