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Военное обозрение

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1 октября – День Сухопутных войск России

1 октября – День Сухопутных войск России

Фото: Александр Воложанин, https://pravda-nn.ru Профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала Сухопутных войск России отмечается ежегодно на государственном уровне.

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