Калуга-поиск

33 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Корольков
    Думать надо, а потом отвечать за свои дела.Жительница Обнинс...
  • Елена
    Мужчина не мог задушить своего свёкра. Свёкр - отец мужа.Поймали мужчину, ...

Пропавшего мужчину нашли через две недели в затопленной машине

Пропавшего мужчину нашли через две недели в затопленной машине

Калужские следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке тела 48-летнего жителя Москвы. 28 апреля в реке Суходрев в районе деревни Латышево Дзержинского района Калужской области был найден автомобиль, а в его салоне - труп мужчины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх