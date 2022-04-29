Пропавшего мужчину нашли через две недели в затопленной машине

Калужские следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке тела 48-летнего жителя Москвы. 28 апреля в реке Суходрев в районе деревни Латышево Дзержинского района Калужской области был найден автомобиль, а в его салоне - труп мужчины.
Калужские следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке тела 48-летнего жителя Москвы. 28 апреля в реке Суходрев в районе деревни Латышево Дзержинского района Калужской области был найден автомобиль, а в его салоне - труп мужчины.
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