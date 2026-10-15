Королева шансона Любовь Успенская набрала три килограмма во время гастролей и не могла застегнуть платье, в котором должна была выйти на сцену по просьбе Николая Баскова.
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