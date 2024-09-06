Визит российского лидера в Монголию – природный газ, МУС и синергия многих интересов 2–3 августа по пути на Восточный экономический форум президент России посетил Монголию.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Визит российского лидера в Монголию – природный газ, МУС и синергия многих интересов 2–3 августа по пути на Восточный экономический форум президент России посетил Монголию.
Свежие комментарии