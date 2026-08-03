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Царьград

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ТРЦ «Гринвич» потребовал полного запрета аренды СИМ в здании

ТРЦ «Гринвич» потребовал полного запрета аренды СИМ в здании

В Екатеринбурге торгово-развлекательный центр «Гринвич» намерен ограничить доступ для арендуемых СИМ после инцидента 2 августа, когда подростки на электросамокатах катались внутри здания, создавая угрозу посетителям.

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