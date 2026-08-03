ТРЦ «Гринвич» потребовал полного запрета аренды СИМ в здании

В Екатеринбурге торгово-развлекательный центр «Гринвич» намерен ограничить доступ для арендуемых СИМ после инцидента 2 августа, когда подростки на электросамокатах катались внутри здания, создавая угрозу посетителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии