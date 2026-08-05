Глава Росмолодежи: Новое поколение является драйвером развития туризма в России

Глава Росмолодежи Григорий Гуров представил ключевые направления работы ведомства по развитию молодежного туризма на совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии