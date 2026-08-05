Культуромания
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Культуромания

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Глава Росмолодежи: Новое поколение является драйвером развития туризма в России

Глава Росмолодежи: Новое поколение является драйвером развития туризма в России

Глава Росмолодежи Григорий Гуров представил ключевые направления работы ведомства по развитию молодежного туризма на совещании по вопросу развития туризма и индустрии гостеприимства в Российской Федерации под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.

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