Пользователь сделал потрясный ремастер карты Italy в Counter-Strike на Unreal Engine 5 Unreal Eng...

Пользователь сделал потрясный ремастер карты Italy в Counter-Strike на Unreal Engine 5Unreal Engine 5 станет базой для некоторых из самых визуально впечатляющих игр, которые выйдут в ближайшие годы, но некоторые разработчики уже нашли хорошее применение этому движку для ремастеринга некоторых из самых популярных игр, когда-либо выпущенных.