К чему ведет политика Трампа на Ближнем Востоке: мнения экспертов

Президент США Дональд Трамп на совместном брифинге с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что Америка рассматривает вопрос о взятии контроля над Сектором Газа и переселением палестинцев в соседние государства – в частности, Египет.
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