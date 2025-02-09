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Сергей Кургинян: В рядах консерваторов Трампа тоже есть червоточина

Сергей Кургинян: В рядах консерваторов Трампа тоже есть червоточина

Несмотря на консервативную повестку президента США Дональда Трампа, не надо питать иллюзий, что США реально возвратятся к традиционным ценностям, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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