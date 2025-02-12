Рубль уверенно растет. Курсы доллара и евро на 12 февраля

Российская валюта уверенно укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 февраля 2025 года, составляет 95,8024 рубля (прежнее значение — 96,7821 рубля), официальный курс евро — 99,1953 рубля (предыдущий показатель — 100,4991 рубля).
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