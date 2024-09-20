Захарова: Столтенберг знает, к чему могут привести заявления об ударах по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не может не осознавать, к чему приведут его высказывания о возможном ударе Украины по России дальнобойными ракетами.
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