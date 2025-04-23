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Рекордсмен НХЛ по хитам Клаттербак завершил карьеру. У форварда «Айлендерс» и «Миннесоты» 4029 силовых приемов в 1064 играх

37-летний нападающий отыграл 16 сезонов в НХЛ в составе «Миннесоты» и «Айлендерс». На его счету 293 (143+150) очка в 1064 матчах регулярного чемпионата и 20 (12+8) баллов в 81 игре плей-офф.

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