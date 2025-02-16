Саввиди может вернуться в «Ростов». Процесс приватизации 1/4 акций клуба остановлен («РБ Спорт»)

Вероятность возвращения 65-летнего бизнесмена в донской клуб появилась на фоне решения и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, остановившего процесс приватизации 25,99% акций «Ростова», в результате которой клуб, скорее всего, должен был перейти под контроль его нынешнего президента Арташеса Арутюнянца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Евгений Кафельников: «К 1 июля в Москве откроется визовый центр и «Аэрофлот» будет летать в Нью-Йорк, ЛА и Майами»
- Воспитанник «Зенита» Симонян о Китае: «Страна развивается, Шанхай – потрясающий город. Удивили китайцы, они могут издавать всякие звуки ртом и носом при других. Это отвращает немного»
- На финале Гран-при России по фигурному катанию победит добро!
Свежие комментарии