Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В больницу приехал губернатор: В Самаре цыгане избили школьника

В больницу приехал губернатор: В Самаре цыгане избили школьника

Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Globallookpress В Самаре - очередное ЧП с участием цыган. На сей раз они избили школьника, который оказался сыном дружинника общественной организации "Северный человек".

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Комментарии
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Сергей
Это слуги вершины власти. Ведь только там, где верхушка власти проявляет заботу к нуждам своего народа,там есть и порядок в государстве. А там где эта верхушка не любит и не уважает ни прошлое своей же страны и в упор не видит ни жизнь, ни чаяния своего народа, там и происходит разрушение всей государственности.
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2 час.
ninikooo Митусова
И что? Губернатор изгнал цыган из города или апельсины мальчику привез? Всех цыган нужно депортировать через страну У в Европу- там их родина- Румыния, Албания, Венгрия. Нечего им здесь делать. А этих ушлепков, избивших мальчишку наказать по « верхней планке статьи УК РФ, и пусть их бароны идут на лесоповал!!!
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1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Снова это поганое цыганьё-паразиты на теле России...
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1 час.

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