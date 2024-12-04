Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Globallookpress В Самаре - очередное ЧП с участием цыган. На сей раз они избили школьника, который оказался сыном дружинника общественной организации "Северный человек".
В больницу приехал губернатор: В Самаре цыгане избили школьника
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Это слуги вершины власти. Ведь только там, где верхушка власти проявляет заботу к нуждам своего народа,там есть и порядок в государстве. А там где эта верхушка не любит и не уважает ни прошлое своей же страны и в упор не видит ни жизнь, ни чаяния своего народа, там и происходит разрушение всей государственности.
Ответить
2 час.
ninikooo Митусова
И что? Губернатор изгнал цыган из города или апельсины мальчику привез? Всех цыган нужно депортировать через страну У в Европу- там их родина- Румыния, Албания, Венгрия. Нечего им здесь делать. А этих ушлепков, избивших мальчишку наказать по « верхней планке статьи УК РФ, и пусть их бароны идут на лесоповал!!!
Ответить
1 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Снова это поганое цыганьё-паразиты на теле России...
Ответить
1 час.
Свежие комментарии