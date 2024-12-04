В больницу приехал губернатор: В Самаре цыгане избили школьника

Сергей

Это слуги вершины власти. Ведь только там, где верхушка власти проявляет заботу к нуждам своего народа,там есть и порядок в государстве. А там где эта верхушка не любит и не уважает ни прошлое своей же страны и в упор не видит ни жизнь, ни чаяния своего народа, там и происходит разрушение всей государственности.