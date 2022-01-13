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Российские "борцы с режимом" не должны иметь гражданских прав.

Российские "борцы с режимом" не должны иметь гражданских прав.

     Интересная получается логика у российских борцов с "кровавым режимом", эти люди отрицают легитимность выборных органов власти, отрицают сам факт наличия национальных интересов на международной арене, не доверяют основным (российским) государственным институтам (правопорядок, здравоохранение и вообще ВСЕМ, по списку), но при этом считают себя ГРАЖДАНАМИ и требуют уважать их права? Но позвольте, если одна сторона диалога ставит под сомнение само существование оппонента, то какой может быть разговор? Вывод один, никаких граданских прав и свобод для "борцов с режимом", включая "права человека".

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