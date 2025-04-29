Дрон "Скворец-ВМФ" будет использоваться на безэкипажных катерах

Пресс-служба ЦБСТ Дрон "Скворец-ВМФ" модернизируют для взаимодействия с безэкипажными катерами, что позволит использовать единый комплекс для нанесения скрытных ударов по прибрежным военным объектам, сообщают "Известия".
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