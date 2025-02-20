Мировое обозрение
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

163 подписчика

Свежие комментарии

  • Любовь Ткаченко
    Так они же не знают, что такое ценности и демократия. Как можно продвигать то, к чему даже не прикасались.Демократы выберут...
  • Любовь Ткаченко
    Волчанск, это Харьковская область, а не Сумская.Харьков на грани:...
  • Геннадий Свешников
    Он, завоевал это звание,с микрофоном в руках на поле боя👁️✍️🦻Военкор Поддубный...

Мифы о неандертальцах рушатся: внутреннее ухо неандертальцев ставит под сомнение теорию о роли «бутылочного горлышка»

Мифы о неандертальцах рушатся: внутреннее ухо неандертальцев ставит под сомнение теорию о роли «бутылочного горлышка»

Кто такие неандертальцы? Наши предки? Тупиковая ветвь эволюции? Или, быть может, просто «двоюродные братья», шедшие своим, особым путем развития? Долгое время ученые спорили об их происхождении, и, казалось бы, ответ был найден: неандертальцы возникли в результате резкого сокращения генетического разнообразия, так называемого «эффекта бутылочного горлышка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх