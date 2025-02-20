Мифы о неандертальцах рушатся: внутреннее ухо неандертальцев ставит под сомнение теорию о роли «бутылочного горлышка»

Кто такие неандертальцы? Наши предки? Тупиковая ветвь эволюции? Или, быть может, просто «двоюродные братья», шедшие своим, особым путем развития? Долгое время ученые спорили об их происхождении, и, казалось бы, ответ был найден: неандертальцы возникли в результате резкого сокращения генетического разнообразия, так называемого «эффекта бутылочного горлышка».