Мифы о неандертальцах рушатся: внутреннее ухо неандертальцев ставит под сомнение теорию о роли «бутылочного горлышка»

Кто такие неандертальцы? Наши предки? Тупиковая ветвь эволюции? Или, быть может, просто «двоюродные братья», шедшие своим, особым путем развития? Долгое время ученые спорили об их происхождении, и, казалось бы, ответ был найден: неандертальцы возникли в результате резкого сокращения генетического разнообразия, так называемого «эффекта бутылочного горлышка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии