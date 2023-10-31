Экс-главу похоронной службы Владивостока осудили на 10 лет за взятки в 300 млн

На 10 лет заключения осудили бывшего директора муниципального похоронного предприятия Владивостока "Некрополь" Игоря Бабынина за получение многомилионных взяток, сообщает управление Следственного комитета России по Приморскому краю.
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