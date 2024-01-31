Тайбэй выразил возмущение решением Пекина изменить авиационный маршрут в Тайваньском проливе

Недавно переизбранное правительство самопровозглашенной и частично признанной рядом государств Китайской Республики официально выразило возмущение решением Пекина изменить авиационный маршрут над акваторией Тайваньского пролива.
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