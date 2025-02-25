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Царьград

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Россия предлагает США сотрудничество в редкоземельных металлах в 2024 году

Россия предлагает США сотрудничество в редкоземельных металлах в 2024 году

Президент Владимир Путин выразил готовность к сотрудничеству России с США в области редкоземельных металлов.

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