Битва за Исландию: Путин и Трамп нанесли сокрушительное поражение Евросоюзу.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Владимир Корнилов Евросоюз потерпел очередное болезненное поражение.
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Без Евросоюза они может и Трампу не интересны будут)