Каждый пятый россиянин не готов платить за доставку еды и товаров

Лишь 22% россиян не готовы платить за доставку еды или товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов ни при каких обстоятельствах, в то время как 78% опрошенных готовы платить за доставку товаров до дома в той или иной ситуации с той или иной периодичностью.