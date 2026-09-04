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ВЕСТИ КРЫМ

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Мужчина приставал к маленькой девочке в маршрутке в Симферополе: полиция проводит проверку

Мужчина приставал к маленькой девочке в маршрутке в Симферополе: полиция проводит проверку

Информацию об этом правоохранители выявили в соцсетях. «Предварительно установлено, что в органы внутренних дел заявлений или сообщений о данном происшествии не поступало».

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