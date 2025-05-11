ШКИПЕР

Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено 30-дневным перемирием между Россией и Украиной, которое предлагает Запад. Об этом заявил перед переговорами с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве лидер Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. Вот когда накачки Укрорейха оружием прекратится , тогда и о перемирии можно поговорить. А так - увольте.