Трамп заявил, что предстоят «великий день» и «большая неделя», и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
Трамп заявил о «большой неделе» для России и Украины
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ШКИПЕР
Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено 30-дневным перемирием между Россией и Украиной, которое предлагает Запад. Об этом заявил перед переговорами с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве лидер Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС. Вот когда накачки Укрорейха оружием прекратится , тогда и о перемирии можно поговорить. А так - увольте.
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