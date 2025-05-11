Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп заявил о «большой неделе» для России и Украины

Трамп заявил о «большой неделе» для России и Украины

Трамп заявил, что предстоят «великий день» и «большая неделя», и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.

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ШКИПЕР
Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено 30-дневным перемирием между Россией и Украиной, которое предлагает Запад. Об этом заявил перед переговорами с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве лидер Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.  Вот когда накачки Укрорейха оружием прекратится , тогда и о перемирии можно поговорить. А так - увольте.
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