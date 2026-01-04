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Бен Шелтон — Карлос Алькарас. US Open — 2026. 1/4 финала. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Бен Шелтон — Карлос Алькарас. US Open — 2026. 1/4 финала. Прямая трансляция: смотреть онлайн

Сегодня, в ночь с 8 на 9 сентября (мск), испанский теннисист, экс первая ракетка мира Карлос Алькарас сыграет против американца Бена Шелтона в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

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