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Канарейкин о Кубке Первого канала: «Надо обязательно выигрывать турнир. В прошлом году мы уже получили хорошую оплеуху от белорусов»

Турнир состоится в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце» с 14 по 17 декабря. Участие примут сборные «России 25», Китая, Беларуси и Казахстана.

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