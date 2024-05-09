Германия — Человек с «волшебной» фамилией Мерлин

Он родился 25 июня 1925 года в белорусском городе Быков. В 1929 году семья переехала в Ленинград. В годы блокады 16-летний Саша возглавил пожарную дружину — в итоге был награжден медалью «За оборону Ленинграда».
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