🇷🇺🪖 Охоты на ведьм нет, а аудит есть: продолжение любимого сериала Продолжающиеся чистки Минобороны России пока идут по трём линиям: ▪проверяют тыловое обеспечение армии — дошли до «Военторга».
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🇷🇺🪖 Охоты на ведьм нет, а аудит есть: продолжение любимого сериала Продолжающиеся чистки Минобороны России пока идут по трём линиям: ▪проверяют тыловое обеспечение армии — дошли до «Военторга».
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