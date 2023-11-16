Замглава МИД России Рябков считает полезным возобновление диалога между КНР и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что, хотя возобновление диалога о контроле над вооружением между Пекином и Вашингтоном является полезным, оно не изменит обстановку в сфере стратегической стабильности.
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