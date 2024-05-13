Уникальные возможности и общение: гороскоп на неделю с 13 по 19 мая Татьяна СергееваЗвезда «Битвы экстрасенсов», эксперт по астрологии и мистическим обрядам — Кажетта Ахметжанова, вновь представляет свой прогноз неделю с 13 по 19 мая 2024 года.