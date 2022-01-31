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Глава ЛНР Пасечник заявил, что возвращение в Минск позволит возобновить очные переговоры по Донбассу

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, как можно возобновить очные переговоры по Донбассу.

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