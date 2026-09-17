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Гейджи – о реванше против Топурии: «Готов ли я? Конечно, я же выбил из него все дерьмо»

Чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи прокомментировал последние заявления Илии Топурии . «Есть ли у меня ответ на его обвинения? Нет, я просто наслаждаюсь временем в статусе чемпиона.

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