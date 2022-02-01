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«Флорида» одержала 12-ю победу за месяц, в 3-й раз в сезоне забросив 8+ шайб за матч. Это рекорды клуба

«Флорида» обыграла «Коламбус» (8:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда в 3-й раз в сезоне забросила 8 или более шайб за матч.

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