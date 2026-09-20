Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё

Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё

Недавний инцидент, случившийся в Подмосковье, стал той самой последней каплей, после которой терпение у местных жителей окончательно лопнуло.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Балу -
Балу -

А если бы русские мужики отху...рили от души этих баранов, сразу бы и мусора забегали, и прокуроры зашевелились бы... Вот только виновными сделали бы именно русских, а не оборзевших баранов...

Профиль пользователя Владимир Мухин
Владимир Мухин

Меня удивляет одно:"Каким образом это дерьмо оказалось в России?" До каких пор они будут диктовать нам как  жить? Я не исключаю, что в скором будущем, если не будут приняты жёсткие меры, к таким ухарям, то вместо депортации прийдётся вывозить гробы.

Профиль пользователя T EA
T EAизменено

Полиция, губернатор. А сами и правда рабы. За себя постоять не в силах, всё на дядю рассчитывают. Ну значит, что заслужили, то и получили. Терпение, блин , лопнуло. Верещать и жаловаться шибче стали. Тьфу, позорище.