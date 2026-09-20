Терпение жителей Подмосковья, которых мигранты называли «рабами», лопнуло. Теперь придется ответить за всё

Недавний инцидент, случившийся в Подмосковье, стал той самой последней каплей, после которой терпение у местных жителей окончательно лопнуло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Они идейные — и они умеют убивать. И любят убивать. В норах сидели, траву жрали — но выходили и убивали»
- Срочные новости. Удар по плотине ошеломил Запорожье: "Грядут грандиозные проблемы". Офицер ВСУ выдал мрачный прогноз. "Эпицентр" – всё
- В польских квартирах зашаталась мебель, люди эвакуированы в подвалы: Идёт бомбёжка. Готовится ядерка для Бескидского тоннеля?
Свежие комментарии
- Чеченцев депортир...
- ВВ В Москве арестова...
- Устроили грязный ...
А если бы русские мужики отху...рили от души этих баранов, сразу бы и мусора забегали, и прокуроры зашевелились бы... Вот только виновными сделали бы именно русских, а не оборзевших баранов...
Меня удивляет одно:"Каким образом это дерьмо оказалось в России?" До каких пор они будут диктовать нам как жить? Я не исключаю, что в скором будущем, если не будут приняты жёсткие меры, к таким ухарям, то вместо депортации прийдётся вывозить гробы.
Полиция, губернатор. А сами и правда рабы. За себя постоять не в силах, всё на дядю рассчитывают. Ну значит, что заслужили, то и получили. Терпение, блин , лопнуло. Верещать и жаловаться шибче стали. Тьфу, позорище.
Полиция, как и губернатор Воробьев едят плов из одного корыта с ОПГ- диаспорами. Превратили Подмосковье в мигрантское гетто, « под носом у Кремля».
Не может быть, чтобы все 15 чел. в машине были подросткового возраста! Это написали для отмазки! Скорее всего там были и более старшего возраста!!!
Где полиция? Почему не реагирует? Может разогнать это отделение и новых набрать?
Штраф по 100000 рублей с каждого и немедленное выдворение. Навсегда!
ТАКИ — ВСЁ — ТАКИ !!! УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНА НАСТУПАТЬ В РОССИИ, — ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГРАЖДАНИНУ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ.
Эй, подИщак, где ты? Зассал?