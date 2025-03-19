Графический процессор и жесткие диски на базе PCIe: Seagate и Nvidia демонстрируют жесткие диски NVMe

Жесткие диски еще долгие годы будут оставаться самым экономичным решением для хранения данных в центрах обработки данных, но чтобы сделать их более подходящими для центров обработки данных с искусственным интеллектом, компания Seagate разрабатывает жесткие диски, использующие общий интерфейс PCIe и протокол NVMe 2.