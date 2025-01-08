Электромобили Honda 0: показаны седан и кроссовер[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Год назад Honda анонсировала разработку нового глобального семейства электромобилей под названием 0, то есть «ноль».
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