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Ревнивец обиделся! Тэхен жестко отчитал Чонгука за выходку на концерте: «Еще раз ты разденешься догола и…»

Ревнивец обиделся! Тэхен жестко отчитал Чонгука за выходку на концерте: «Еще раз ты разденешься догола и…»

Знали ли вы, что в паре Чонгука (Jungkook) и Тэхена (Taehyung) бывает строгим не только Золотой Макнэ? Обычно именно он воссоздает образ сурового папочки, который может отчитать сына, но когда дело касается ревности, Тэ показывает самые темные стороны своего характера и становится очень суровым.

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