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Член экипажа подлетел к потолку, упал и сломал ногу во время турбулентности

Член экипажа подлетел к потолку, упал и сломал ногу во время турбулентности

Трое членов экипажа авиакомпании Qantas получили травмы во время сильной турбулентности на рейсе в Австралии.

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