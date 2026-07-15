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Джонстон о Ларкине и запросе на обмен: «Ситуация затихла. Не удивлюсь, если в сентябре он еще будет игроком «Детройта»

Инсайдер Крис Джонстон поделился мнением относительно будущего Дилана Ларкина в « Детройте ».   29-летний форвард ранее запросил обмен в одну из четырех команд: «Флориду», «Вегас», «Миннесоту» или «Даллас».

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